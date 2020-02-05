2020-02-05T10:58:10+03:00
Происшествия

Сотрудник банка в Томске подозревается в незаконной выдаче субсидии

Возбуждено уголовное дело
Елена Реутова
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Уголовное дело возбуждено против сотрудника банка в ТомскеУголовное дело возбуждено против сотрудника банка в ТомскеФото: Артем КИЛЬКИН
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По предварительным данным, подозреваемый, являясь сотрудником Томского регионального филиала одного из банков, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации (по нашей информации, речь идет о руководителе филиала «Россельхозбанка»), в июне 2019 года организовал противоправную схему. Им было обеспечено заключение между банком и коммерческой организацией договора об открытии кредитной линии на цели, предусмотренные Правилами льготного кредитования. При этом ему заранее было известно, что полученный заемщиком кредит будет использован не по целевому назначению, а с целью извлечения прибыли.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области, в рамках заключенного договора коммерческой организации была предоставлена субсидия из средств федерального бюджета в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые были потрачены не по целевому назначению.

На основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

ИСТОЧНИК KP.RU

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