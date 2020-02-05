2020-02-05T09:38:39+03:00
Спорт

Зарядиться здоровьем призывают томичей на «Лыжне России - 2020»

Для них будет работать интерактивная площадка
Елена Реутова
Поделиться:
До 6 февраля можно подать заявку на участиеДо 6 февраля можно подать заявку на участиеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Интерактивная площадка «Зарядись здоровьем», посвященная здоровому образу жизни встретит участников XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020»

Она будет работать в субботу, 8 февраля, на стадионе «Политехник» с 9:30 до 13:30 часов. Как сообщают организаторы, участники гонки смогут измерить силу с помощью динамометра, поучаствовать в соревновании по перетягиванию каната и сделать упражнения с гантелями, эспандерами и мячами.

На площадке «Профилактика употребления ПАВ» специалисты Центра медицинской профилактики совместно с волонтёрами-медиками предложат измерить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера и проверить координацию в очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Форум «Развитие похоронной отрасли» проходит в Томске
В Томской области состоялась викторина «Я – в безопасности»
Томичи смогут уточнить адреса захоронений
Зрители в селах Томской области увидели «Волшебный посох Деда Мороза»
Томский проект «Знай наших – читай наших» включен в базу Минкульта
Томские борцы – среди лучших в Сибири
Бригады «ТомскСАХ» сутки работали в ударном темпе
Телефонные мошенники обманывали томских пенсионеров
Сотрудник банка в Томске подозревается в незаконной выдаче субсидии
Зарядиться здоровьем призывают томичей на «Лыжне России - 2020»
В Томской области дан старт программе «Земский учитель»
Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске
В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия
В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза