Зарядиться здоровьем призывают томичей на «Лыжне России - 2020»

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:38:39+03:00

До 6 февраля можно подать заявку на участие Фото: из открытых источников

Для них будет работать интерактивная площадка

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Интерактивная площадка «Зарядись здоровьем», посвященная здоровому образу жизни встретит участников XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020»

Она будет работать в субботу, 8 февраля, на стадионе «Политехник» с 9:30 до 13:30 часов. Как сообщают организаторы, участники гонки смогут измерить силу с помощью динамометра, поучаствовать в соревновании по перетягиванию каната и сделать упражнения с гантелями, эспандерами и мячами.

На площадке «Профилактика употребления ПАВ» специалисты Центра медицинской профилактики совместно с волонтёрами-медиками предложат измерить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера и проверить координацию в очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU