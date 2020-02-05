В Томской области дан старт программе «Земский учитель»

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:37:24+03:00

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Суть программы «Земский учитель» аналогична программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Учителя, которые переедут в населенные пункты Томской области с численностью жителей до 50 тысяч человек получат от государства миллион рублей. При этом, получая компенсацию, учитель обязуется проработать в конкретном учреждении не менее пяти лет.

Желание поучаствовать в конкурсном отборе уже высказали 59 учителей из 18 регионов страны от Москвы и Санкт-Петербурга до Северного Кавказа и Бурятии. Ожидается, что в этом году в школы малых городов и сел будут трудоустроены 19 педагогов.

«Школа – это центр жизни всего села, а учителя – одни из главных людей в глубинке, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Поддерживая педагогов и медиков, строя бюджетные дома, ремонтируя дороги и приводя в порядок общественные пространства, мы улучшаем жизнь в деревне».

ИСТОЧНИК KP.RU