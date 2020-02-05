2020-02-05T08:48:25+03:00
Происшествия

Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд

Он может лишиться свободы на срок до одного года
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Транспортное средство, которым управлял томич 1992 года рождения, было остановлено сотрудниками ДПС на проспекте Комсомольском, 42/1

- По предварительным данным, подозреваемый предоставил сотруднику полиции для проверки заведомо подложное водительское удостоверение. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В отношении подозреваемого мужчины, который ранее не был судим, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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