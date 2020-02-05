Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:36:51+03:00

В момент ДТП в салоне находились пассажиры Фото: из открытых источников

В момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры

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В 8.30 утра на улице Причальная, 1 «б» города Томска, 45-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ 6520 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автобусом ПАЗ 32051R. В момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира.

Один из пассажиров – 21-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение.

По информации от очевидцев, водитель автобуса остановился в неположенном месте для высадки пассажиров.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU