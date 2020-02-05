2020-02-05T09:36:51+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске

В момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры
Елена Реутова
Поделиться:
В момент ДТП в салоне находились пассажирыВ момент ДТП в салоне находились пассажирыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 8.30 утра на улице Причальная, 1 «б» города Томска, 45-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ 6520 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автобусом ПАЗ 32051R. В момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира.

Один из пассажиров – 21-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение.

По информации от очевидцев, водитель автобуса остановился в неположенном месте для высадки пассажиров.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Форум «Развитие похоронной отрасли» проходит в Томске
В Томской области состоялась викторина «Я – в безопасности»
Томичи смогут уточнить адреса захоронений
Зрители в селах Томской области увидели «Волшебный посох Деда Мороза»
Томский проект «Знай наших – читай наших» включен в базу Минкульта
Томские борцы – среди лучших в Сибири
Бригады «ТомскСАХ» сутки работали в ударном темпе
Телефонные мошенники обманывали томских пенсионеров
Сотрудник банка в Томске подозревается в незаконной выдаче субсидии
Зарядиться здоровьем призывают томичей на «Лыжне России - 2020»
В Томской области дан старт программе «Земский учитель»
Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске
В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия
В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза