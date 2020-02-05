В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

C февраля 2020 года на три процента увеличиваются пособия и выплаты, финансируемые из федерального бюджета.

Индексация коснется единовременной выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты гражданам, здоровью которых был нанесен вред в связи с радиационным воздействием.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, через органы соцзащиты населения такие выплаты получают более 6 тысяч жителей региона.

«Обращаться за перерасчетом гражданам не нужно, индексация будет произведена в беззаявительном порядке. В новом размере выплаты будут начислены в феврале либо в марте с перерасчетом за февраль», — уточнила Марина Киняйкина.

В 2019 году в Томской области социальное пособие по уходу за ребенком (детьми) получали 4720 семей, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации — 1294 человека.

В общей сложности, увеличенные на 3 % социальные выплаты и пособия, начиная с февраля, получат 15 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU