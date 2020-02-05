2020-02-05T07:10:16+03:00
Общество

В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия

Перерасчет произойдет автоматически, заявления писать не нужно
Алиса Селезнева
Поделиться:
из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

C февраля 2020 года на три процента увеличиваются пособия и выплаты, финансируемые из федерального бюджета.

Индексация коснется единовременной выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты гражданам, здоровью которых был нанесен вред в связи с радиационным воздействием.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, через органы соцзащиты населения такие выплаты получают более 6 тысяч жителей региона.

«Обращаться за перерасчетом гражданам не нужно, индексация будет произведена в беззаявительном порядке. В новом размере выплаты будут начислены в феврале либо в марте с перерасчетом за февраль», — уточнила Марина Киняйкина.

В 2019 году в Томской области социальное пособие по уходу за ребенком (детьми) получали 4720 семей, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации — 1294 человека.

В общей сложности, увеличенные на 3 % социальные выплаты и пособия, начиная с февраля, получат 15 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске
В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия
В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза
Первый глаукомный кабинет открылся в Томской ОКБ
Томские легкоатлеты стали призерами первенства России
В самом отдаленном районе Томской области появится филиал Губернской аптеки
В Томской области проиндексированы пособия на детей
Завершилась томская акция «Елки для буренки»
Сотрудники полиции в Томске задержали подозреваемого в краже кабеля
Томский альпинист Владислав Темерев в числе лучших
Томские адреса новых спортплощадок
33 тысячи обращений от жителей Томского региона
Томская усадьба купца Михайлова стала памятником
Женщина попыталась сжечь себя в центре Томска
В Томске ко Дню борьбы с раком пройдут две акции
Из-за аномальной зимы в Томске проснулись клещи
В 2019 инвалиды Томской области бесплатно получили 2 млн средств реабилитации
Ученые медицинских НИИ Томска проведут цикл лекций для горожан
В томской школе «Перспектива» дети вырастили землянику на вертикальной ферме
Прокуратура Томской области проверит законность бюджетных расходов в регионе
Томские шахматисты достойно выступили на престижном турнире
Томич задолжал 10 тысяч долларов экс-жене и теперь может лишиться Мерседеса
Томичи в 2019 году построили 1630 частных домов