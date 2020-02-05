В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:40:57+03:00

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Под урожай 2020 года сельхозпредприятия Томской области внесли на поля 212 тыс. тонн органических удобрений — это в два раза больше, чем в 2019 году (91 тыс. тонн).

«Перед хозяйствами поставлена задача – вносить на поля все отходы, которые образуются на фермах. Органические удобрения многосторонне воздействуют на агрохимические свойства почвы , резко повышают урожайность культур. Таким образом, предприятия синхронно решают вопросы утилизации органических отходов и повышения плодородия почв». - пояснил замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

Раньше для компостирования навоза хозяйства выделяли участки рядом с фермами, где он должен был храниться 12 месяцев, а затем вывозиться на поля. Но зачастую пахучая «органика» копилась десятилетиями. Сейчас власти региона обязали сельхозпредприятия полностью очистить фермы от навозных завалов..

В течение 2019 года от навоза очищены фермы в д. Верхнее Сеченово (вывезено 30 тыс. тонн), в д. Рыболово (40 тыс. тонн), д. Нелюбино (10 тыс. тонн) и др.

Отходы на Межениновской птицефабрике теперь складируются на специально оборудованной площадке, после чего формируются в бурты на полях. «Сибирская Аграрная Группа» вложила 325 млн рублей в создание эффективной системы переработки отходов животноводства. На предприятии построены новые лагуны, закуплена техника для внесения удобрений, восстановлено и очищено пометохранилище, внедрена система биоочистки свиного навоза. В 2019 году убран весь помет с земель птицефабрики «Томская».

Напомним, что почти каждое лето жители Томска жалуются на неприятный запах. На начало 2020 года в перечне возможных источников зловония числятся 39 промплощадок, в том числе используемых агрофирмами. Региональное управление Россельхознадзора в 2019 году предъявило им иски на 65,1 миллиона рублей за загрязнение земель в Томском районе отходами животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU