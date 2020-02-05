2020-02-05T05:43:34+03:00
Здоровье

Первый глаукомный кабинет открылся в Томской ОКБ

К услугам пациентов - диагностика на уникальном оборудовании
Алиса Селезнева
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Больные с глаукомой должны постоянно наблюдаться у офтальмолога.Больные с глаукомой должны постоянно наблюдаться у офтальмолога.Фото: из открытых источников
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В первом глаукомном кабинете, открывшемся в Центре офтальмологии Томской областной клинической больницы, пациенты могут пройти полное обследование, получить консультацию специалистов, а в случае необходимости — направление в стационар.

Для диагностики глаукомы, подбора консервативного лечения, оценки зрительной функции в динамике в Центре офтальмологии есть все необходимое оборудование, в том числе, уникальное для нашего региона. При наличии показаний, врачи будут направлять пациентов на лечение лазером, которое помогает отсрочить, а иногда совсем избежать операции.

«Глаукома поражает людей трудоспособного возраста, необратимо снижая зрение и лишая человека способности работать. Вовремя поставленный диагноз и грамотно назначенное лечение помогает надолго сохранить зрение», — отмечает заведующая Центром офтальмологии Ирина Елманова.

Пациенты с глаукомой должны наблюдаться у офтальмолога постоянно, поэтому в планах специалистов Центра – вести регистр таких больных на территории Томской области, отслеживая тактику их лечения в районных поликлиниках и ФАПах.

Консультативный прием в Центре проводится по направлению из поликлиники по месту жительства. Запись по телефону 8(3822) 63-00-63.

В настоящее время в Томской области зарегистрировано 7,5 тысяч человек, у которых диагностирована глаукома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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