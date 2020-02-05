Томские легкоатлеты стали призерами первенства России
29 января- 2 февраля в Новочебоксарске (Республика Чувашия) состоялось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.
В финальном забеге на 800 м Екатерина Шмарина из северской ДЮСШ «Лидер» завоевала бронзовую медаль с результатом 2.11,40.
Обладателем сразу двух медалей стал воспитанник томской ДЮСШ № 1 Алексей Казаков. На дистанции 1 500 м он занял третье место, а на дистанции 3 000 м завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 8, 42 минуты.
-«Результат Алексея — лучший за последние несколько десятилетий среди томских спортсменов, бегающих на длинные дистанции.» - отмечает президент областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский
В десятку лучших в тройном прыжке вошел еще один спортсмен ДЮСШ № 1 Марк Варечкин, занявший шестое место.
Благодаря успешному выступлению в Новочебоксарске, томские спортсмены в следующем году будут соревноваться в первой лиге сильнейших атлетов.
ИСТОЧНИК KP.RU