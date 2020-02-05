Томские легкоатлеты стали призерами первенства России

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:21:57+03:00

Наши спортсмены - на пьедестале. Фото: из открытых источников

В их копилке наград - две «бронзы» и «серебро»

Изменить размер текста: A A

29 января- 2 февраля в Новочебоксарске (Республика Чувашия) состоялось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

В финальном забеге на 800 м Екатерина Шмарина из северской ДЮСШ «Лидер» завоевала бронзовую медаль с результатом 2.11,40.

Обладателем сразу двух медалей стал воспитанник томской ДЮСШ № 1 Алексей Казаков. На дистанции 1 500 м он занял третье место, а на дистанции 3 000 м завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 8, 42 минуты.

-«Результат Алексея — лучший за последние несколько десятилетий среди томских спортсменов, бегающих на длинные дистанции.» - отмечает президент областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский

В десятку лучших в тройном прыжке вошел еще один спортсмен ДЮСШ № 1 Марк Варечкин, занявший шестое место.

Благодаря успешному выступлению в Новочебоксарске, томские спортсмены в следующем году будут соревноваться в первой лиге сильнейших атлетов.

ИСТОЧНИК KP.RU