2020-02-05T05:21:57+03:00
Спорт

Томские легкоатлеты стали призерами первенства России

В их копилке наград - две «бронзы» и «серебро»
Алиса Селезнева
Поделиться:
Наши спортсмены - на пьедестале.Наши спортсмены - на пьедестале.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

29 января- 2 февраля в Новочебоксарске (Республика Чувашия) состоялось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

В финальном забеге на 800 м Екатерина Шмарина из северской ДЮСШ «Лидер» завоевала бронзовую медаль с результатом 2.11,40.

Обладателем сразу двух медалей стал воспитанник томской ДЮСШ № 1 Алексей Казаков. На дистанции 1 500 м он занял третье место, а на дистанции 3 000 м завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 8, 42 минуты.

-«Результат Алексея — лучший за последние несколько десятилетий среди томских спортсменов, бегающих на длинные дистанции.» - отмечает президент областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский

В десятку лучших в тройном прыжке вошел еще один спортсмен ДЮСШ № 1 Марк Варечкин, занявший шестое место.

Благодаря успешному выступлению в Новочебоксарске, томские спортсмены в следующем году будут соревноваться в первой лиге сильнейших атлетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич предъявил полицейским фальшивые права и теперь пойдет под суд
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом в Томске
В Томской области свыше 6 тысяч федеральных льготников получат увеличенные пособия
В преддверии посевной томские аграрии вывезли на поля вдвое больше навоза
Первый глаукомный кабинет открылся в Томской ОКБ
Томские легкоатлеты стали призерами первенства России
В самом отдаленном районе Томской области появится филиал Губернской аптеки
В Томской области проиндексированы пособия на детей
Завершилась томская акция «Елки для буренки»
Сотрудники полиции в Томске задержали подозреваемого в краже кабеля
Томский альпинист Владислав Темерев в числе лучших
Томские адреса новых спортплощадок
33 тысячи обращений от жителей Томского региона
Томская усадьба купца Михайлова стала памятником
Женщина попыталась сжечь себя в центре Томска
В Томске ко Дню борьбы с раком пройдут две акции
Из-за аномальной зимы в Томске проснулись клещи
В 2019 инвалиды Томской области бесплатно получили 2 млн средств реабилитации
Ученые медицинских НИИ Томска проведут цикл лекций для горожан
В томской школе «Перспектива» дети вырастили землянику на вертикальной ферме
Прокуратура Томской области проверит законность бюджетных расходов в регионе
Томские шахматисты достойно выступили на престижном турнире
Томич задолжал 10 тысяч долларов экс-жене и теперь может лишиться Мерседеса
Томичи в 2019 году построили 1630 частных домов