В самом отдаленном районе Томской области появится филиал Губернской аптеки

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:09:06+03:00

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По распоряжению главы региона Сергея Жвачкина, для открытия филиала Губернской аптеки в Александровском районе из фонда финансирования непредвиденных расходов выделен миллион рублей. Через департамент здравоохранения Томской области эти средства будут направлены в бюджет муниципалитета для подготовки помещения будущей аптеки, приобретения оборудования и получения лицензии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, такое решение принято в ответ на многочисленные обращения и жалобы александровцев на трудности в получении льготных лекарств.

«Мы большое внимание уделяем здоровью людей и, конечно, обеспечению наших льготников жизненно важными препаратами. В нашем самом отдаленном северном районе области больше тысячи таких жителей. Филиал Губернской аптеки позволит наладить стабильное снабжение, сделать аптечную продукцию доступнее для всех жителей глубинки», – отметил губернатор Томской области.

- "Выделенные средства уже находятся в департаменте здравоохранения. В ближайшие дни мы заключаем соглашение с ним на получение средств и начинаем конкурсную процедуру. Техзадания по ремонту и закупке оборудования уже готовы. Филиал разместится в с. Александровское, в здании, где сейчас находится Муниципальная аптека № 29» - прокомментировал глава районной администрации Виктор Мумбер.

ИСТОЧНИК KP.RU