В Томской области проиндексированы пособия на детей

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:01:20+03:00

С заботой о малышах Фото: ИГОРЬ ТЮРИН

Наиболее значительно они увеличились на севере региона

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Пособия, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», проиндексированы на 3%. Об этом сообщила пресс-служба Томского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Стоит отметить, что районный коэффициент 30% применяется на территории г. Томска, Томского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской области.

А в районах региона, где применяется «северный» коэффициент 50% (Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы, город Кедровый, ЗАТО Северск), показатели намного выше. Например, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 1012,73 руб.; единовременное пособие при рождении ребенка – 27006,18 руб. Увеличился и максимальный размер пособия по беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU