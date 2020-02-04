2020-02-04T14:26:24+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции в Томске задержали подозреваемого в краже кабеля

Он похитил 50 метров медного провода
ИГОРЬ ТЮРИН
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На месте преступленияНа месте преступленияФото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о хищении имущества в с. Тимирязевское. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1987 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый путем взлома запоров дверей проник в помещения строящегося дома по ул. Больничная, откуда похитил медные кабеля различных диаметров общей длинной около 50 метров. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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