Томский альпинист Владислав Темерев в числе лучших

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:41:10+03:00

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Второй этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «ледолазание» на трудность и скорость завершился в городе Находка на Дальнем Востоке. В соревнованиях участвовали спортсмены из Хабаровского края и Кемеровской области, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Отборочные раунды в «трудности» и «скорости» проходили на льду и скалах массива Пржевальского. Ледолаз Владислав Темерев из группы «Искра» Дома детства и юношества «Кедр» представлял Томскую область и стал третьим в дисциплине «скорость».

Полуфинал и финал «трудности» проходили на рукотворной конструкции в городе Находка. Томского спортсмена всего лишь один зацеп отделил от лидера в этой дисциплине. В итоге победителем стал Александр Карандашев из Москвы, у Владислава Темерева «серебро».

ИСТОЧНИК KP.RU