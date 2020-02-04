33 тысячи обращений от жителей Томского региона

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:51:56+03:00

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В 2019 году всего в территориальные подразделения МФЦ поступило 32 848 обращений от жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В регионе, помимо 18 отделов МФЦ в районах и Томске, действует 38 территориально обособленных структурных подразделения и три мобильных офиса, которые обеспечивают бесперебойный прием заявителей в удаленных селах и деревнях без выезда в районный центр. Сейчас они обслуживают отдаленные поселки Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского и Шегарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU