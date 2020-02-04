Женщина попыталась сжечь себя в центре Томска

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:32:15+03:00

Обычно публично сжигают только чучело на Масленицу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пенсионерка попыталась поджечь себя в понедельник, 3 февраля, на проспекте Кирова в Томске. С ожогом легкой степени ее доставили в ОКБ и после обследования и консультации с психиатром отпустили, - уточнили в пресс-службе облздрава.

Сообщение в скорую помощь о том, что женщина пытается себя поджечь, поступило в понедельник около 16.00. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место происшествия, после чего доставила в Томскую областную клиническую больницу 65-летнюю женщину.

По словам очевидцев пенсионерка пыталась поджечь себя с помощью листа бумаги.

Медицинскую помощь пострадавшей оказал комбустиолог медучреждения, также с ней работал психиатр Томской клинической психиатрической больницы. От госпитализации женщина отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU