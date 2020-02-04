Женщина попыталась сжечь себя в центре Томска
Пенсионерка попыталась поджечь себя в понедельник, 3 февраля, на проспекте Кирова в Томске. С ожогом легкой степени ее доставили в ОКБ и после обследования и консультации с психиатром отпустили, - уточнили в пресс-службе облздрава.
Сообщение в скорую помощь о том, что женщина пытается себя поджечь, поступило в понедельник около 16.00. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место происшествия, после чего доставила в Томскую областную клиническую больницу 65-летнюю женщину.
По словам очевидцев пенсионерка пыталась поджечь себя с помощью листа бумаги.
Медицинскую помощь пострадавшей оказал комбустиолог медучреждения, также с ней работал психиатр Томской клинической психиатрической больницы. От госпитализации женщина отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU