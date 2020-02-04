В Томске ко Дню борьбы с раком пройдут две акции

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:01:27+03:00

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Сегодня, 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. 15 февраля - Международный день детей, больных раком. В этом году запланирован двухнедельный информационный марафон «Человечек в маске», в рамках которого волонтеры от фонда им. Алены Петровой по всему городу будут распространять буклеты с ответами на 6 важных вопросов об онкологических заболеваниях, а так же будут рассказывать о важности пополнения национального регистра доноров костного мозга. Листовка подготовлена совместно с Инной Эмильевной Гербек, главным детским онкологом Томской области. На сайте фонда и в социальных сетях можно будет увидеть соответствующую информацию по теме! Финалом акции станет показ фильма «Лист ожидания» в зрелищном центре «Аэлита».

Акция «Человечек в маске» будет проходить:

4-7 февраля в колледжах, техникумах Томска и Томской области

10-15 февраля в университетах города

6 февраля с 16:00 до 19:00 на улицах города: пл. Новособорная, пл. Южная, Лагерный сад, Главпочтамт, район 1905 года и центрального рынка.

16 февраля в 14:30 в Аэлите пройдёт показ фильма «Лист ожидания» и будет организована выездная лаборатория от «Инвитро», где желающие смогут сдать кровь и вступить в национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

ИСТОЧНИК KP.RU