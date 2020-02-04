Из-за аномальной зимы в Томске проснулись клещи

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:33:36+03:00

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Жительница Томска на днях сняла со своей афганской борзой клеща. В лаборатории ей подтвердили, что это действительно луговой клещ, единственный из вида, которые зимуют. Теплая зима спровоцировала их раннее пробуждение. Все остальные клещи осенью погибают.

Специалисты томской ветеринарной клиники Animals подтвердили, что постоянно находят клещей у собак в зимнее время года. При этом они отметили, что некоторые собаки после укуса таких клещей все-таки заболевают пироплазмозом, хотя его переносят далеко не все виды клещей.

По словам специалиста, если вашего питомца укусил зимой клещ, его необходимо правильно снять, после чего несколько дней наблюдать за своим животным. В случае резкого ухудшения состояния животное необходимо отвезти в клинику.

Разносчиками насекомых могут быть бродячие собаки, которые подбирают их на подстилке из прошлогодней травы вдоль теплотрасс.

Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в Томской области в пять раз превышает среднероссийский.

Между тем луговой клещ, который в последние годы заметно увеличил свою численность в Томске, является переносчиком ряда инфекций, опасных для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU