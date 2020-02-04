2020-02-04T09:31:25+03:00
Здоровье

В 2019 инвалиды Томской области бесплатно получили 2 млн средств реабилитации

В том числе, кресла-коляски, слуховые аппараты и телевизоры с телетекстом
Алиса Селезнева
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Фото: 7x7-journal.ruФото: 7x7-journal.ruФото: из открытых источников
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Все технические средства реабилитации, необходимые для компенсации утраченных функций организма и успешной социализации, были предоставлены жителям региона бесплатно – за счет средств регионального Фонда социального страхования

«В соответствии с заключенными государственными контрактами на поставку (изготовление) технических средств реабилитации граждане получили 1 065 кресел–колясок различных модификаций, 8 777 протезно-ортопедических изделия», — уточняет пресс-служба ФСС.

Томичи с нарушением слуха получили 1 302 слуховых аппарата, 145 сигнализаторов, 132 телевизора с телетекстом, 97 телефонных аппаратов с текстовым выходом. 432 технических средства реабилитации получили граждане с нарушением зрения. Это 162 тифлофлешплеера (устройства) для чтения говорящих книг и оптической коррекции слабовидения, 99 медицинских термометров и 102 тонометра с речевым выходом, 69 тактильных тростей и другие изделия.

Кроме того, томичи, у которых имеются собаки-проводники, получили выплаты на содержание четвероногих помощников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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