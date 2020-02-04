В 2019 инвалиды Томской области бесплатно получили 2 млн средств реабилитации
Все технические средства реабилитации, необходимые для компенсации утраченных функций организма и успешной социализации, были предоставлены жителям региона бесплатно – за счет средств регионального Фонда социального страхования
«В соответствии с заключенными государственными контрактами на поставку (изготовление) технических средств реабилитации граждане получили 1 065 кресел–колясок различных модификаций, 8 777 протезно-ортопедических изделия», — уточняет пресс-служба ФСС.
Томичи с нарушением слуха получили 1 302 слуховых аппарата, 145 сигнализаторов, 132 телевизора с телетекстом, 97 телефонных аппаратов с текстовым выходом. 432 технических средства реабилитации получили граждане с нарушением зрения. Это 162 тифлофлешплеера (устройства) для чтения говорящих книг и оптической коррекции слабовидения, 99 медицинских термометров и 102 тонометра с речевым выходом, 69 тактильных тростей и другие изделия.
Кроме того, томичи, у которых имеются собаки-проводники, получили выплаты на содержание четвероногих помощников.
ИСТОЧНИК KP.RU