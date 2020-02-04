Ученые медицинских НИИ Томска проведут цикл лекций для горожан

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:00:27+03:00

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8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии профессионального праздника Томский национальный исследовательский медицинский центр проведет ряд открытых научно-просветительских мероприятий, которые станут полезным подарком землякам. Томичи и гости областной столицы смогут посетить публичные лекции и лаборатории НИИ, познакомиться с последними исследованиями и открытиями томских ученых-медиков.

В среду, 5 февраля, в 10 часов в НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (ул. Алеутская, 4) пройдет День открытых дверей, где ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ расскажут о современных методах диагностики в изучении различных психических заболеваний.

В этот же день в 11 часов в НИИ кардиологии Томского НИМЦ (ул. Киевская, 111а) состоится открытая лекция «Современная кардиология: от науки к практике» о разработках и достижениях ученых института.

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7 и 8 февраля для школьников и студентов откроют двери научные лаборатории НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ (ул. Набережная реки Ушайки, 10). Сотрудники покажут оборудование для генетических исследований и презентуют современные методы изучения генома человека

10 и 11 февраля сотрудники НИИ онкологии Томского НИМЦ (пер. Кооперативный, 5) проведут для школьников экскурсии «Вокруг лаборатории за 80 минут».

12 февраля в 13.30 в НИИ Фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ (пр. Ленина, 3) пройдет открытая лекция «Как создаются лекарства».

На отдельные мероприятия требуется предварительная запись.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU