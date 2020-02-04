В томской школе «Перспектива» дети вырастили землянику на вертикальной ферме

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:24:13+03:00

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Несколько месяцев назад команда iFarm смонтировала земляничную вертикальную ферму в томской школе «Перспектива». И вот в начале февраля получен первый урожай ягоды. Ученики старших классов самостоятельно создавали питательные растворы, опыляли цветы, подбирали методы биозащиты, настраивали полив и работу фитосвета и результат не заставил себя долго ждать.

Создание таких ферм породило появление новых профессий, таких как сити-фермер, агроинформатик, оператор автоматизированной сельхозтехники, и освоить их могут дети уже в школе.

«На небольшой вертикальной ферме растет 120 кустов земляники сорта «Мурано». Сама школа оснащена современным лабораторным оборудованием, что позволяет детям не сидеть за партами, изучая биологию по учебникам советских времен, а познавать ее на практике, в том числе получая растения из пробирок, — рассказал агроном-технолог iFarm Тимофей Павлов.

— Я уверен, что наша технология станет отличным дополнением ко всему, что уже есть в школе, поможет детям глубже изучить биологические и химические процессы и в будущем получить одну из востребованных в агропромышленном секторе профессий».

По словам учителя биологии школы «Перспектива» Евгения Плотникова, покупка вертикальной фермы позволила дооборудовать биотехнологическую площадку, на которой ученики старших классов изучают, как проходит полный цикл выращивания земляники: от получения клеток в пробирке до сбора урожаев. Таким образом, выпускники смогут устроиться на хорошо оплачиваемые должности еще до окончания университетов.

Так выглядит инновационная ферма

Работа на ферме - увлекательное изучение биологии

ИСТОЧНИК KP.RU