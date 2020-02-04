Прокуратура Томской области проверит законность бюджетных расходов в регионе

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:13:05+03:00

Особое внимание будет уделено вопросам освоения средств в рамках нацпроектов

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Прокурор Томской области Александр Семенов поручил органам прокуратуры области проверить соблюдение участниками бюджетного процесса законодательства при расходовании средств бюджетов всех уровней.

В ходе надзорных мероприятий получат оценку вопросы правомерного и эффективного использования бюджетных средств органами государственной власти, местного самоуправления и другими получателями государственной поддержки.

- Особое внимании будет уделено вопросам законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Демография», в том числе предоставленных субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности. – уточняет пресс-служба ведомства.

Также прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о контрактной системе, проанализируют работу органов финансового контроля, эффективность, своевременность и результативность их мероприятий.

Напомним, Александр Семенов был назначен прокурором Томской области 25 декабря 2019 года, и приступил к исполнению должностных обязанностей 10 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU