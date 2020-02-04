2020-02-04T06:42:28+03:00
Спорт

Томские шахматисты достойно выступили на престижном турнире

Они вошли в двадцатку лучших на XVI Международном Кубке «Moscow Open 2020».
Алиса Селезнева
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фото: администрация г. Томскафото: администрация г. ТомскаФото: из открытых источников
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Международный Кубок РГСУ «Moscow Open" является одним из важнейших ежегодных шахматных событий в нашей стране. Нынешней зимой в нем приняли участие более 2000 человек, представлявшие 35 стран и 74 регионов России. В том числе, 34 международных гроссмейстера, 68 международных мастеров и 138 мастеров по шахматам.

Соревнования проводились в разных категориях: среди профессионалов, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья. В самой многочисленной группе 6-е место из 393 участников занял воспитанник Дворца творчества детей и молодежи Максим Швецов. Из 9 партий Максим проиграл одну – победителю турнира, представителю Монголии, Болду Эрдерепуреву. Максим является лидером юношеской сборной команды Томской области и в настоящее время со своим тренером Сергеем Аришиным готовится к участию в Первенстве России по шахматам, которое состоится в Сочи в апреле.

Второй год подряд в международном турнире в группе G (слепые и слабовидящие спортсмены) принимают участие шахматисты с ограниченными возможностями здоровья из Томска.

В 2020 году Томск представлял Илья Лавров из Областного центра дополнительного образования. Илья занял 14 место в общем зачете и 4-е место среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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