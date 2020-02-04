Томичи в 2019 году построили 1630 частных домов

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:44:29+03:00

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Томскстат опубликовал анализ социально-экономического положения Томской области за минувший год. Согласно данным ведомства, на 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано 27211 хозяйствующих субъектов, что на 6.4% меньше, чем было на 1 января 2019 года. Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых уменьшился на 4.6%; зато вдвое возросли объемы выпуска продукции в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На 49% возросло производство готовых металлических изделий, на 34, 8 % производство резиновых и пластмассовых изделий, на 28% производство текстильных изделий.

Уровень безработицы в области составил 1.12%. В 2019 году в службе занятости населения состояло 6,8 тысяч человек, что на 14,6% меньше чем в 2018 году. Среднемесячная зарплата работников предприятий в ноябре 2019 года составила 42353,9 рублей.

Среднесписочная численность работников организаций, включая малое предпринимательство (без внешних совместителей), в ноябре 2019 года составила 313.1 тыс. человек.

Постоянное население Томской области, по предварительным данным, увеличилось на 1609 человек. За 11 месяцев прошлого года в область прибыло почти 38411 человек, а убыло 35276, таким образом, миграционный прирост в регионе составил 3135 человек. В то же время за январь-ноябрь 2019 года естественная убыль составила 1522 человека. По предварительной оценке, численность постоянного населения Томской области на 1 января 2020 года составляет 1079051 человек

За 2019 год в Томской области возведено 40 многоквартирных домов. Население региона построило 1630 жилых домов, из них 26 на участках для ведения садоводства. Ввод жилья составил 439,2 тыс. кв. м. и остался на уровне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU