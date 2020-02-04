2020-02-04T05:44:29+03:00
Экономика

Томичи в 2019 году построили 1630 частных домов

«Многоэтажек» в регионе возведено 40
Алиса Селезнева
Поделиться:
osnova.newsosnova.newsФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томскстат опубликовал анализ социально-экономического положения Томской области за минувший год. Согласно данным ведомства, на 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано 27211 хозяйствующих субъектов, что на 6.4% меньше, чем было на 1 января 2019 года. Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых уменьшился на 4.6%; зато вдвое возросли объемы выпуска продукции в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На 49% возросло производство готовых металлических изделий, на 34, 8 % производство резиновых и пластмассовых изделий, на 28% производство текстильных изделий.

Уровень безработицы в области составил 1.12%. В 2019 году в службе занятости населения состояло 6,8 тысяч человек, что на 14,6% меньше чем в 2018 году. Среднемесячная зарплата работников предприятий в ноябре 2019 года составила 42353,9 рублей.

Среднесписочная численность работников организаций, включая малое предпринимательство (без внешних совместителей), в ноябре 2019 года составила 313.1 тыс. человек.

Постоянное население Томской области, по предварительным данным, увеличилось на 1609 человек. За 11 месяцев прошлого года в область прибыло почти 38411 человек, а убыло 35276, таким образом, миграционный прирост в регионе составил 3135 человек. В то же время за январь-ноябрь 2019 года естественная убыль составила 1522 человека. По предварительной оценке, численность постоянного населения Томской области на 1 января 2020 года составляет 1079051 человек

За 2019 год в Томской области возведено 40 многоквартирных домов. Население региона построило 1630 жилых домов, из них 26 на участках для ведения садоводства. Ввод жилья составил 439,2 тыс. кв. м. и остался на уровне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске ко Дню борьбы с раком пройдут две акции
Из-за аномальной зимы в Томске проснулись клещи
В 2019 инвалиды Томской области бесплатно получили 2 млн средств реабилитации
Ученые медицинских НИИ Томска проведут цикл лекций для горожан
В томской школе «Перспектива» дети вырастили землянику на вертикальной ферме
Прокуратура Томской области проверит законность бюджетных расходов в регионе
Томские шахматисты достойно выступили на престижном турнире
Томич задолжал 10 тысяч долларов экс-жене и теперь может лишиться Мерседеса
Томичи в 2019 году построили 1630 частных домов
В Томской области аттестован первый эксперт по надзору за состоянием памятников
Томская область – зона без коронавируса
Водитель томской маршрутки избил пассажира
Юная пианистка из Томска стала Дипломантом в Москве
Преступники в городе-спутнике Томска предпочитают Интернет
Томский аэропорт вновь работает в обычном режиме
В Томской области увеличилось число учреждений, помогающих детям-инвалидам
Очередная командировка томичей на Северный Кавказ
Нормы ГТО для томских дошколят
Три гаража и три авто сгорели в селе под Томском
Томич погасил долг, когда увидел, что его машину забирает эвакуатор
Житель Томской области обманул центр занятости населения на 22 тысячи рублей
Томская область лидирует в России по использованию «безнала»
В Томске неплательщик алиментов приговорен к 7 месяцам исправительных работ
На улицах Томска появились почти 700 новых адресных табличек
В Томске цены на говядину и вареную колбасу самые высокие в Сибири
В Томске маршрутка «протаранила» трамвай
430 обманутых дольщиков Томска получили долгожданные квартиры
Томичка украла кошелек с 8000 рублей у женщины в маршрутке
Пожарные спасли 19 человек из горящего дома в центре Томска