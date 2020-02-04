В Томской области аттестован первый эксперт по надзору за состоянием памятников

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:07:49+03:00

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Аттестованный эксперт будет привлекаться на мероприятия по государственному контролю и мониторингу объектов культурного наследия, а именно - памятников археологии.

«Дополнительное мнение компетентного эксперта сделает контроль за состоянием объектов культурного наследия еще более объективным, — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Также мы сможем более оперативно определять ущерб, причиненный археологическому объекту в ходе незаконных действий на его территории».

Чтобы получить статус эксперта томский ученый- историк сдал специальный квалификационный экзамен. В состав аттестационной комиссии вошли представители комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, общественного совета при комитете, специалисты кафедры археологии и исторического краеведения НИ ТГУ и регионального Центра по охране памятников.

Среди главных критериев на аттестации эксперта — стаж работы по направлению не менее пяти лет, знание законодательства в сфере охраны памятников, навыки проведения полевых археологических работ, владение методами определения видов и датировки памятников, умение определять критерии причинения вреда. .

Как уточняет областная администрация, появление в регионе независимых аттестованных экспертов и их привлечение к процессу контроля за состоянием памятников является требованием федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ИСТОЧНИК KP.RU