2020-02-03T13:10:02+03:00
Здоровье

Томская область – зона без коронавируса

Информация некоторых СМИ оказалась ошибочной
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
На страже здоровьяНа страже здоровьяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Об этом сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Он прокомментировал информацию о том, что с подозрением на короновирус в минувшие выходные в Томске госпитализированы трое граждан Китая и одна томичка, вернувшаяся из этой страны. По его словам, пациенты находятся в инфекционном отделении городской больницы № 3. Результаты на наличие новой коронавирусной инфекции у них отрицательные. В настоящий момент состояние всех пациентов удовлетворительное. Он добавил, что пациенты поступили с признаками острой респираторной инфекции и небольшим повышением температуры, однако было принято решение оставить их под наблюдением медиков до полного выздоровления.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, департамент здравоохранения региона совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области разработали и внедрили алгоритмы действий при поступлении пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томская область – зона без коронавируса
Водитель томской маршрутки избил пассажира
Юная пианистка из Томска стала Дипломантом в Москве
Преступники в городе-спутнике Томска предпочитают Интернет
Томский аэропорт вновь работает в обычном режиме
В Томской области увеличилось число учреждений, помогающих детям-инвалидам
Очередная командировка томичей на Северный Кавказ
Нормы ГТО для томских дошколят
Три гаража и три авто сгорели в селе под Томском
Томич погасил долг, когда увидел, что его машину забирает эвакуатор
Житель Томской области обманул центр занятости населения на 22 тысячи рублей
Томская область лидирует в России по использованию «безнала»
В Томске неплательщик алиментов приговорен к 7 месяцам исправительных работ
На улицах Томска появились почти 700 новых адресных табличек
В Томске цены на говядину и вареную колбасу самые высокие в Сибири
В Томске маршрутка «протаранила» трамвай
430 обманутых дольщиков Томска получили долгожданные квартиры
Томичка украла кошелек с 8000 рублей у женщины в маршрутке
Пожарные спасли 19 человек из горящего дома в центре Томска