Томская область – зона без коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:10:02+03:00

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Об этом сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Он прокомментировал информацию о том, что с подозрением на короновирус в минувшие выходные в Томске госпитализированы трое граждан Китая и одна томичка, вернувшаяся из этой страны. По его словам, пациенты находятся в инфекционном отделении городской больницы № 3. Результаты на наличие новой коронавирусной инфекции у них отрицательные. В настоящий момент состояние всех пациентов удовлетворительное. Он добавил, что пациенты поступили с признаками острой респираторной инфекции и небольшим повышением температуры, однако было принято решение оставить их под наблюдением медиков до полного выздоровления.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, департамент здравоохранения региона совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области разработали и внедрили алгоритмы действий при поступлении пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU