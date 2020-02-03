Водитель томской маршрутки избил пассажира

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:31:16+03:00

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Водитель маршрутного автобуса № 29 избил пассажира за то, что тот хотел расплатиться за проезд крупной купюрой. Случилось это в воскресенье, 2 февраля, на остановке по улице Енисейской. На просьбу рассчитаться за проезд банковской картой водитель отказал, далее пассажир решил оплатить проезд купюрой номиналом 1000 рублей. Как сообщают очевидцы, водитель решил его проучить за то, что раньше не рассчитался и повез до следующей остановки. Парень стал возмущаться, ударил кулаком в дверь автобуса, после чего между водителем и вторым участником конфликта завязалась драка. После драки избитый пассажир потерял сознание на остановке.

Как пояснили в управлении МВД России по Томской области, 2 февраля около 16 часов 50 минут в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение о конфликте между водителем маршрутного автобуса и пассажиром на остановке по улице Енисейской, в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.

Глава города дал поручение заместителю мэра по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову оказать максимальное содействие в расследовании инцидента, произошедшего накануне между пассажиром и водителем автобуса маршрута № 29. Мэр Томска потребовал незамедлительно передать записи с видеокамеры наблюдения, которые сегодня по условиям муниципальных контрактов установлены в каждом салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU