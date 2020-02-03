Юная пианистка из Томска стала Дипломантом в Москве

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:38:17+03:00

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В Москве состоялся II Международный конкурс им. С.В. Рахманинова. В конкурсе приняли участие 180 молодых пианистов из более чем 20 стран, таких как Франция, Германия, Китай и США. Томск представила учащаяся Детской школы искусств № 3 девятилетняя Алина Афанасьева. Она учится по классу фортепиано у преподавателя Татьяны Кузнецовой. По итогам выступления томичка завоевала звание Дипломанта IV степени.

Конкурс проходил на базе Российской академии музыки имени Гнесиных при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU