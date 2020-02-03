2020-02-03T10:18:58+03:00
Туризм

Томский аэропорт вновь работает в обычном режиме

Все пассажиры, которых высадили в Новосибирске, отправлены в Томск
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба аэропорта "Томск"фото: пресс-служба аэропорта "Томск"Фото: из открытых источников
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Аэропорт «Томск» возобновил работу в штатном режиме в 12:00. Как уточнили в пресс-службе компании, отправка и прием рейсов осуществляется согласно расписанию.

Напомним, что сегодня ранним утром самолет авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс из Екатеринбурга, повредил шасси. Bombardier совершил аварийную посадку, в ходе которой возникли проблемы с передним шасси. На борту рейса находились 32 пассажира и 3 члена экипажа. Никто не пострадал. После аварийной посадки пассажиры и их багаж были доставлены в аэровокзал.

До 11:00 аэропорт был закрыт на прилет, а также отложен вылет 11 рейсов в Екатеринбург, Москву, Абакан и Стрежевой.

Более 200 пассажиров уже отправлены из Новосибирска в Томск, где пришлось совершить посадку самолетом, выполнявшим рейсы в наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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