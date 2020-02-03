2020-02-03T10:08:38+03:00
Общество

В Томской области увеличилось число учреждений, помогающих детям-инвалидам

Новые отделения социальной реабилитации «особенных» ребят появились в 3 районах региона
Алиса Селезнева
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фото:sn74.ruфото:sn74.ruФото: из открытых источников
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В 2019 году при центрах социальной помощи семье и детям Парабельского, Молчановского и Чаинского районов открылись отделения социальной реабилитации детей-инвалидов.

- Таким образом, в настоящее время социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам в регионе предоставляют 10 государственных учреждений социального обслуживания. В минувшем году реабилитацию в их стационарах прошли 2084 ребенка. Еще 940 детей воспользовались услугами специалистов на дому. Часть «особенных» маленьких жителей области прошли реабилитацию в группах дневного пребывания». - рассказала начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.

«Психологи, логопеды, дефектологи проводят психодиагностику, индивидуальные и групповые коррекционные занятия для детей и родителей, обучают ребят самообслуживанию, коммуникационным и другим полезным навыкам. В общем, делают все возможное для того, чтобы дети-инвалиды и члены их семей были максимально адаптированы к жизни в обществе.

Также в центрах дети получают и необходимые медицинские услуги: ЛФК, массаж, физиотерапию и др.». — поясняет руководитель департамента.

Работа по организации и развитию деятельности отделений социальной реабилитации детей-инвалидов в районах Томской области будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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