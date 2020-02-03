2020-02-03T09:31:02+03:00
Губернские новости

Очередная командировка томичей на Северный Кавказ

В нее отправился отряд местных полицейских
ИГОРЬ ТЮРИН
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На страже законаНа страже законаФото: из открытых источников
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На проводах отряда коллег напутствовали начальник областного УМВД Демьян Лаптев, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Юрий Шипулин, а также руководители аппарата управления. Руководитель региональной полиции выразил уверенность, что томские солдаты правопорядка с честью выполнят все поставленные задачи и вернуться живыми и невредимыми. Предстоящие шесть месяцев бойцы отряда будут оказывать помощь коллегам в обеспечении безопасности граждан, поддержке конституционного строя и охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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