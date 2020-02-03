Томич погасил долг, когда увидел, что его машину забирает эвакуатор

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:09:53+03:00

Гражданин тут же проехал в банк и рассчитался

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Должник моментально погасил банковский заем, увидев, как приставы грузят на эвакуатор его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Томич задолжал кредитной организации почти 70 000 рублей. Выяснилось, что на счетах у него пусто, зато есть иномарка Toyota Lite Ace. Пристав вынесла запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с машиной.

Через несколько дней приставы выехали в частный сектор по месту жительств должника, чтобы решить вопрос. На стук в дверь им никто не открыл, хотя было очевидно, что жильцы в доме присутствуют: в окнах горел свет. Пристав пригласила понятых, приступила к процедуре описи и ареста машины и вызвала эвакуатор.

Автомобиль планировали увезти на стоянку взыскателя, однако в момент погрузки из дома выбежал должник с деньгами в руках.

Следом вышла супруга, которая уговаривала мужчину не оплачивать долг, но гражданин послушал служителей закона и проехал вместе с приставом в отдел, где ему распечатали квитанцию для оплаты, а затем в банк, где погасил долг. В тот же день арест с машины был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU