Томич погасил долг, когда увидел, что его машину забирает эвакуатор
Должник моментально погасил банковский заем, увидев, как приставы грузят на эвакуатор его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.
Томич задолжал кредитной организации почти 70 000 рублей. Выяснилось, что на счетах у него пусто, зато есть иномарка Toyota Lite Ace. Пристав вынесла запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с машиной.
Через несколько дней приставы выехали в частный сектор по месту жительств должника, чтобы решить вопрос. На стук в дверь им никто не открыл, хотя было очевидно, что жильцы в доме присутствуют: в окнах горел свет. Пристав пригласила понятых, приступила к процедуре описи и ареста машины и вызвала эвакуатор.
Автомобиль планировали увезти на стоянку взыскателя, однако в момент погрузки из дома выбежал должник с деньгами в руках.
Следом вышла супруга, которая уговаривала мужчину не оплачивать долг, но гражданин послушал служителей закона и проехал вместе с приставом в отдел, где ему распечатали квитанцию для оплаты, а затем в банк, где погасил долг. В тот же день арест с машины был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU