Житель Томской области обманул центр занятости населения на 22 тысячи рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:54:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчину из Северска уличили в мошенничестве при получении выплат, как безработному. Как сообщили в УМВД по Томской области, ранее не судимый 37-летний местный житель провернул «схему»

Он обратился в центр занятости населения с целью приобрести статус временно безработного и получать соответствующие выплаты. Несмотря на то, что гражданин был предупрежден о недопустимости скрытия трудовой деятельности, он нарушил закон. В период с октября 2019 года по январь 2020 года мужчина работал и получал зарплату. Таким образом, он одновременно имел оклад и пособие по безработице. Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий, составила более 22 000 рублей.

Сотрудники отдела дознания УМВД России по ЗАТО Северск возбудили уголовное дело по статье 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Теперь северчанина ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU