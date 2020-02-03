Томская область лидирует в России по использованию «безнала»

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале 2020 года аналитики Сбербанка, в рамках проекта «СберДанные» представили статистику развития безналичных платежей на территории России. Оказалось, что четвертый квартал 2019 года стал первым периодом в истории исследований, в рамках которого больше половины операций (50,4%) по оплате товаров и услуг были реализованы при помощи средств безналичного расчета.

Согласно полученным данным, доля безналичного торгового оборота в четвертом квартале 2019 года в Томской области составила 56,4%, это седьмой по величине показатель среди всех субъектов РФ.

Возглавила рейтинг Мурманская область, где доля безналичных операций составила 60,2%. Вторую строчку заняла Республика Коми (59,6%), на третьем — Карелия (59,4%). Также в число регионов-лидеров вошли Архангельская и Тюменская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская область. Наименьшей популярностью безналичные платежи пользуются в Чеченской Республике.

Исследователи также составили рейтинг самых «безналичных» городов России. В топ-10 по данному показателю, вошел Северск Томской области, занявший восьмое место: доля безналичных платежей в городе атомщиков в четвертом квартале 2019-го составила 58,2%. Лидирует среди российских городов по использованию платежных карточек Сыктывкар (61,1%). А вот жители Твери, Серова, Мытищ и Нижневартовска при оплате товаров и услуг пока отдают предпочтение купюрам и монетам.

Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают соответственно 30-е и 19-е места в рейтинге самых «безналичных» городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU