2020-02-03T05:19:45+03:00
Происшествия

В Томске неплательщик алиментов приговорен к 7 месяцам исправительных работ

На содержание собственного ребенка он задолжал больше 300 тысяч рублей
Алиса Селезнева
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alimentypro.rualimentypro.ruФото: из открытых источников
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- "Мужчина является отцом несовершеннолетнего ребенка. Ранее суд обязал его выплачивать ребенку алименты в размере 1/4 месячного заработка. Но этого он не делал. Являясь трудоспособным мужчина мер к официальному трудоустройству не предпринимал. Имея временные заработки, позволяющие исполнять решение суда и свои алиментные обязательства, умышленно не выплачивал материальную помощь на содержание ребенка. В результате чего общая сумма задолженности его по алиментам составила 301 тысячу рублей», — сообщает пресс-служба Кировского районного суда г. Томска.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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