На улицах Томска появились почти 700 новых адресных табличек
Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Для эффективной работы переписчиков необходимо установление адресных табличек с ясно видимыми и четко написанными названиями улиц на всех домах, прежде всего, угловых, находящихся на пересечении улиц. Отсутствие знаков адресации наказывается штрафом.
Всего в Томске расположены 30 166 домов, из которых 19 556 являются частными домовладениями. На части из них отсутствуют таблички.
«Администрации районов разработали дорожные карты, в соответствии с которыми ведут работу с собственниками домов, в том числе, во время сходов населения, рейдов по противопожарной безопасности. Кроме того, о необходимости привести адресную табличку в порядок, уведомляют торговые объекты, управляющие компании и ТСЖ. Собственникам зданий с отсутствующими знаками адресации выдаются соответствующие уведомления. По итогам данной работы, томичи уже установили 672 таблички.
В целом, кампания по их установке должна быть завершена до 1 июля.» — сообщает пресс-служба городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU