На улицах Томска появились почти 700 новых адресных табличек

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:14:03+03:00

К 1 июля таблички должны появиться на всех домах Томска. фото: Фото: из открытых источников

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Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Для эффективной работы переписчиков необходимо установление адресных табличек с ясно видимыми и четко написанными названиями улиц на всех домах, прежде всего, угловых, находящихся на пересечении улиц. Отсутствие знаков адресации наказывается штрафом.

Всего в Томске расположены 30 166 домов, из которых 19 556 являются частными домовладениями. На части из них отсутствуют таблички.

«Администрации районов разработали дорожные карты, в соответствии с которыми ведут работу с собственниками домов, в том числе, во время сходов населения, рейдов по противопожарной безопасности. Кроме того, о необходимости привести адресную табличку в порядок, уведомляют торговые объекты, управляющие компании и ТСЖ. Собственникам зданий с отсутствующими знаками адресации выдаются соответствующие уведомления. По итогам данной работы, томичи уже установили 672 таблички.

В целом, кампания по их установке должна быть завершена до 1 июля.» — сообщает пресс-служба городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU