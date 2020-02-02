В Томске маршрутка «протаранила» трамвай

2 Февр. 2020 2020-02-02T06:32:23+03:00

фото :УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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Авария произошла в субботу, 01 февраля, около 12 часов 35 минут на пр.Кирова, 4.

По предварительным данным, мужчина-водитель автобуса ПАЗ, 1956 года рождения, не предоставил преимущество в движении трамваю, под управлением женщины-водителя 1960 года рождения. В момент происшествия в салоне маршрутного автобуса находилось 10 человек, в салоне трамвая - 4 человека.

- В результате происшествия в медицинские учреждения доставлены четверо пассажиров маршрутного автобуса - женщина 1981 года рождения, а также трое несовершеннолетних детей. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и просят очевидцев обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552 или в дежурную группу ГИБДД 664422

ИСТОЧНИК KP.RU