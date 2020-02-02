430 обманутых дольщиков Томска получили долгожданные квартиры

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:35:34+03:00

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В минувшем году в областной столице введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирника: по пер. Кедровому, 34, пер. Нижнему, 47 блок Д, а также по ул. Нефтяной, 15.

«Таким образом, восстановлены права и законные интересы 430 участников долевого строительства, В 2019 году на субсидии организациям, достраивающим проблемные объекты, из регионального бюджета направлено почти 134 миллиона рублей». - сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Также региональный бюджет выделил 2,14 млн рублей в качестве субсидий для ЖСК на техническое присоединение строящихся проблемных многоквартирников, еще 2,18 млн казна возместила дольщикам за аренду жилья на период достройки домов.

В 2020 году на решение проблемы «долгостроев» в бюджете Томской области предусмотрено 139,1 млн рублей. За счет этих средств будут сданы в эксплуатацию проблемные объекты по ул. Большой Подгорной, 46 и пер. Нижнему, 49.

«Перечень остальных запланированных к вводу долгостроев и их очередность определит новая структура — Региональный фонд по достройке проблемных объектов, который появится в Томской области по решению губернатора Сергея Жвачкина.

Фонд позволит полностью перевести решение проблем обманутых дольщиков с муниципального на региональный уровень и привлечь федеральное финасирование», — сказал Евгений Паршуто. Структура заработает весной 2020 года.

Кроме того, в 2020 году в Томской области могут появиться первые объекты долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Так, через систему проектного финансирования на улице Пушкина в Томске планируется возведение жилого комплекса «Михайловский парк»

ИСТОЧНИК KP.RU