Томичка украла кошелек с 8000 рублей у женщины в маршрутке

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:36:06+03:00

Подозреваемую удалось найти с помощью камеры видеонаблюдения, размещенной в салоне автобуса

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В Дежурную часть полиции по Кировскому району города Томска с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина заявила о том, что у нее вытащили кошелек, в котором было более 8000 рублей.

Как сообщили в УМВД по Томской области, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, 1984 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, похитила у женщины из сумки кошелек с деньгами.

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району города Томска возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Гражданке грозит до 5 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU