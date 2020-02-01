Томичка украла кошелек с 8000 рублей у женщины в маршрутке
В Дежурную часть полиции по Кировскому району города Томска с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина заявила о том, что у нее вытащили кошелек, в котором было более 8000 рублей.
Как сообщили в УМВД по Томской области, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, 1984 года рождения.
По предварительным данным, подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, похитила у женщины из сумки кошелек с деньгами.
Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району города Томска возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Гражданке грозит до 5 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU