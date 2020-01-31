83 томские семьи приобрели жилье благодаря Губернаторской ипотеке

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:27:32+03:00

Программа реализуется в регионе с 2018 года

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Проект был запущен по инициативе главы региона Сергея Жвачкина. За это время за деньгами обратились 117 семей. 83 из них уже получают данную меру поддержки, сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Лидером по сделкам в рамках Губернаторской ипотеки является Томский район. В Томске льготным ипотечным продуктом воспользовались 20 семей, они приобрели квартиры в микрорайоне Радонежском. Еще четыре семьи смогли купить квартиры в северском микрорайоне Ясный.

Как добавил Евгений Паршуто, в этом году в Томской области также появится сельская ипотека – это продукт, предложенный Россельхозбанком. Параллельно Губернаторской ипотеке в регионе работают и другие льготные ипотечные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU