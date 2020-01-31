В дома жителей томских сел пришла чистая вода

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:53:07+03:00

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Одной из болезненных проблем региона остается низкое качество питьевой воды. Часто в населенных пунктах из скважин и колодцев идет «ржавая» вода, в которой немало примесей разных веществ, что не улучшает здоровье людей. Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, за три года, с начала реализации губернаторской программы «Чистая вода» в Томской области установлено 140 локальных станций водоочистки в 127 населенных пунктах. Благодаря проекту этим коммунальным удобством обеспечено свыше 95 тысяч жителей.

По информации пресс-службы обладминистрации, в 2020 году программа продолжится, в сельских населенных пунктах появятся еще не менее 20 станций водоочистки. Как и в прошлом году, часть средств будет направлена на обслуживание ранее установленных станций, в том числе на замену фильтров и ультрафиолетовых ламп. В рамках программы доля сельского населения, имеющего доступ к питьевой воде, должна вырасти с 12% (2016 г.) до 75% к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU