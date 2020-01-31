В Томске раскрыто убийство женщины, которую знакомый выбросил с балкона

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:47:24+03:00

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Следственный комитет Российской Федерации по Томской области установил виновного в гибели женщины в ноябре 2019 года.

По предварительным данным, в квартире многоэтажного дома, расположенного в Октябрьском районе, между знакомыми мужчиной и женщиной произошла ссора. Тогда женщина выбежала на балкон, а мужчина, схватил ее за ногу и сбросил вниз. Упав с восьмого этажа, потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Первоначально мужчина отрицал свою вину. Однако результаты судебных экспертиз говорили не в его пользу. Под тяжестью неопровержимых улик он дал признательные показания в её умышленном убийстве. Его признали виновным в преступлении по статье 105 УК РФ (убийство).

Сегодня Октябрьский районный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU