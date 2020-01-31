2020-01-31T10:59:50+03:00
Экономика

В 2019 году сельхозкооперативы Томской области получили 100 млн рублей господдержки

В ответ аграрии увеличат переработку молока, мяса и овощей
Алиса Селезнева
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На столах томичей станет больше вкусной продукции от местных буренок.На столах томичей станет больше вкусной продукции от местных буренок.Фото: из открытых источников
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На развитие материально-технической базы четырем сельхозкооперативам региона было выделено из областной и федеральной казны 98, 74 млн рублей. Полученные средства позволят фермерам запустить новые производства по переработке мяса, молока, плодов урожая с полей, нарастить мощности уже имеющихся.

Самый большой грант – в размере 50 млн рублей – получил сельхозкооператив «Крестьянский», объединяющий три фермерских и семь личных подсобных хозяйств села Сергеево Первомайского района. Бюджетные ассигнования здесь пойдут на возведение и оснащение цеха по переработке молока, приобретение трех молокоматов и автотранспорта для реализации готовой продукции. Запуск цеха состоится в 2020 году, в нем будет создано 10 рабочих мест, а объем переработки сырого молока к 2024 году достигнет 5 тыс. литров в сутки.

Еще один кооператив из Первомайского района — «Век» — направит грант (13,2 млн рублей) на строительство модульного убойного цеха, покупку оборудования для переработки мяса, автолавки и рефрижератора.

В хозяйстве намерены создать четыре новых рабочих места, а готовую продукцию продавать на рынках областного центра и с автолавки.

Всего за 2015-2019 годы грантовую поддержку получили 14 сельхозкооперативов из Зырянского, Кожевниковского, Шегарского, Колпашевского, Бакчарского, Первомайского и Кривошеинского районов и города Томска на общую сумму 262,5 млн рублей, из них 204,1 млн рублей — средства федерального бюджета. –сообщает пресс-служба администрация Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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