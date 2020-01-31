Мужчина из Томской области убил знакомого совком

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:36:35+03:00

Он заявил, что потерпевший хотел справить нужду прямо на пол в его доме

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В Молчановском районе перед судом предстанет сельчанин, который до смерти избил своего приятеля.

В Следственном комитете Российской Федерации по Томской области пояснили, что речь идет о деле 32-летнего жителя села Могочино. Его обвиняют в совершении преступления, по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый проживал без регистрации в селе Могочино Молчановского района. В октябре 2019 года в гости к нему пришел знакомый. В процессе общения между мужчинами возникла ссора. Тогда хозяин дома схватил металлический совок для сбора золы и нанес несколько ударов по телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте спустя непродолжительное время.

Сельчанин полностью признал себя виновным, но пояснил, что избил потерпевшего за то, что тот нецензурно выражался у него в доме и пытался справить нужду прямо на пол. У него не было намерений убивать.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в Молчановский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU