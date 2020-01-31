На водителя, по вине которого погиб пассажир под Томском, завели уголовное дело

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:11:21+03:00

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В Кожевниковском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, что повлекло смерть человека. Как сообщили в пресс-службе полиции региона, инцидент произошел 30 декабря 2019 года.

В тот день, около 16:10 на 31 км трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка в районе с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области случилась авария. Подозреваемая, управляя автомобилем «Toyota Ipsum», двигаясь со стороны села Мельниково в сторону Кожевниково, не справилась с управлением. Ее автомобиль опрокинулся в кювет. В результате пассажир 1943 года рождения погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU