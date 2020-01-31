В 2019 году в Томской области расселено свыше 300 аварийных жилых помещений

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:08:58+03:00

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На расселение непригодного для проживания жилищного фонда , в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из областного и федерального бюджета было выделено 795 миллионов рублей.

В 2019 году расселение жилья в рамках нацпроекта вели Асиновский, Чаинский районы и город Томск. «В Асиновском районе программа полностью исполнена, новые квартиры получили 25 человек. В Чаинском районе расселению подлежало шесть квартир, здесь программа также реализована на 100 процентов. В Томске по нацпроекту предстояло расселить 312 жилых помещений, для этого было приобретено 143 квартиры и заключено 169 соглашений по выплатам компенсаций собственникам за аварийное жилье» – сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Таким образом, по итогам первого года реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» Томская область успешно выполнила план по расселению аварийного жилья.

«Люди, долгие годы ютившиеся в непригодных для проживания квартирах, переехали в комфортное, а главное безопасное жилье. За этим стоит слаженная работа строителей, органов исполнительной власти, муниципалитетов, и она обязательно продолжится в 2020 году» - заверил вице-губернатор

Следующий этап расселения жилья по нацпроекту помимо Томска затронет также Томский и Каргасокский районы. На эти цели регион получит из Федерации 477,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU