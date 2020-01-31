Жителя Томской области лишили водительских прав, когда узнали о его диагнозе
Местный житель Кривошеинского района Томской области лишился водительского удостоверения. При этом, он даже не садился за руль.
Основанием для изъятия документа стала его зависимость от алкоголя.
Как сообщили в областной прокуратуре, при проверке зависимых, у одного из них оказалось действующее водительское удостоверение. При этом в силу закона алкоголизм является безусловным противопоказанием для управления автомобилем.
В целях устранения потенциальной угрозы для граждан и возможности возникновения ДТП, и. о. прокурора района Александр Давыденко направил в суд иск о прекращении действия водительского удостоверения данного гражданина.
Кривошеинский районный суд согласился с позицией прокурора. Пока решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU