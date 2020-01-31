2020-01-31T08:44:38+03:00
Происшествия

Жителя Томской области лишили водительских прав, когда узнали о его диагнозе

Прокурор вынес такое решение, чтобы обезопасить общество
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Алкоголизм и вождение автомобиля - несовместимы.Алкоголизм и вождение автомобиля - несовместимы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Местный житель Кривошеинского района Томской области лишился водительского удостоверения. При этом, он даже не садился за руль.

Основанием для изъятия документа стала его зависимость от алкоголя.

Как сообщили в областной прокуратуре, при проверке зависимых, у одного из них оказалось действующее водительское удостоверение. При этом в силу закона алкоголизм является безусловным противопоказанием для управления автомобилем.

В целях устранения потенциальной угрозы для граждан и возможности возникновения ДТП, и. о. прокурора района Александр Давыденко направил в суд иск о прекращении действия водительского удостоверения данного гражданина.

Кривошеинский районный суд согласился с позицией прокурора. Пока решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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