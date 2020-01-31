Не извинился – получу нож в спину: житель Томской области пострадал в пьяной драке

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:17:24+03:00

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Прокуратура Бакчарского района Томской области направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека из-за оскорбления, – сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2019 года 39-летний житель Бакчара приехал в родное село, чтобы помочь своей матери по хозяйству. Вечером он решил встретиться со своими давними приятелями. Друзья по традиции стали распивать алкогольные напитки. Позднее к застолью присоединился ранее незнакомый обвиняемому мужчина. В процессе между ними произошел конфликт из-за того, что новый знакомый отпустил в его адрес оскорбление. Предложив обидчику извиниться и не дождавшись слов сожаления, обвиняемый взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему 4 удара в спину. Таким образом, тот получил проникающее ранение, тяжкую травму грудной клетки.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело по статье 111 УК направили для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU