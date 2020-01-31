Уборка снега в Томске идет в круглосуточном режиме

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:03:31+03:00

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- Сегодня ночью техника "ТомскСАХ" работала на участках ул. Колхозной, Алтайской, Сибирской, О. Кошевого, Дальне-Ключевской, Профсоюзной, Гоголя, Клюева. На ул. Л. Толстого коммунальщики убирали снег на парковках у детских садов и школы. На 117 улицах приведено в порядок 68 пешеходных переходов, на 53 магистралях - 300 остановок общественного транспорта. Также в ночь на пятницу снегоуборочные работы велись на ул. Дзержинского, Карташова, Московский тракт, Котовского, в пер. Светлом и др. Трамвайные остановки очищали по пр. Комсомольскому от пр. Кирова до пр. Фрунзе по обеим сторонам.- сообщает пресс-служба мэрии.

Спецзвенья "САХ" с утра были направлены на вывоз снега по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Кулагина, от ул. Кулагина до ул. Балтийской, по ул. Железнодорожной от ул. Пушкина до ул. Транспортной, по ул. Б. Подгорной от ул. Дальне-Ключевской до пер. Тихого, от пер. Тихого до ул. Ялтинской.

Всего за прошедшие сутки на улицах областного центра вели механизированную уборку 68 единиц техники, на полигоны было доставлено более 7 тыс. тонн снега.

Всего за прошедшие сутки на улицах областного центра вели механизированную уборку 68 единиц техники, на полигоны было доставлено более 7 тыс. тонн снега.

ИСТОЧНИК KP.RU