Томич ответит за свое поведение во время ареста имущества в суде

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:25:40+03:00

Его оскорбления в адрес пристава не остались безнаказанными

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Мужчину, устроившего скандал во время ареста иномарки, могут привлечь к уголовной ответственности. За свое агрессивное поведение он теперь ответит перед судом.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, томич задолжал около 200 000 рублей налоговых платежей и 18 000 рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чтобы взыскать долг, был вынесен запрет на регистрационные действия с иномаркой должника, автомобилем Hyundai Santa Fe 2012 г.в. Машину арестовали во время совместного рейда судебных приставов и инспекторов ГИБДД с использованием комплекса «Дорожный пристав».

Поняв, что его автомобиль сейчас заберут, гражданин начал вести себя неадекватно: толкать и оскорблять служителей закона. Это лишь усугубило ситуацию и стало поводом привлечь должника по статьям 318 и 319 УК РФ.

Несмотря на усилия гражданина помешать аресту, машину поместили на стоянку для арестованных автомобилей.

Через два дня томич оплатил задолженность, а также предоставил документы, подтверждающие частичное погашение долга по налогам, На данный момент машина возвращена владельцу, однако гражданину придется отвечать перед законом за свое поведение во время ареста имущества в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU