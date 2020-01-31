2020-01-31T07:16:57+03:00
На здоровье

Мобильная бригада детских врачей посетит 16 районов Томской области

Медики из Областной детской больницы осмотрят около 17 тысяч сельских ребят
Алиса Селезнева
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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Как сообщила главный врач областной детской больницы Елена Тимошина, медики возглавляемого ею учреждения ежегодно проводят выездные профилактические осмотры подростков и диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

-Мобильная команда докторов формируется в зависимости от потребностей конкретного района, чаще всего выезжают травматолог-ортопед, детский хирург, детский уролог-андролог, невролог, отоларинголог и специалисты ультразвуковой диагностики. Врачи осматривают детей, проводят ультразвуковые исследования, в том числе, УЗИ сердца, дают заключения о состоянии здоровья, а также рекомендации местным педиатрам по наблюдению и лечению", — уточнила Тимошина.

В 2019 году врачи областной детской больницы осмотрели 15 217 детей из 14 муниципальных образований Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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